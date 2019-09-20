Политика
RT на русскомВ «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
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с чего всё началось
«Как и ожидалось, до переговоров так и не дошли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит», — заявил Витренко.RT на русскомвчера в 20:29
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 16:06
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ФедералПресс вчера в 06:58
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