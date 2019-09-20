с чего всё началось

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу

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