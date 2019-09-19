Политика

RT на русскомRT на русскомВ «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
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«Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит», — заявил
 Витренко.
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