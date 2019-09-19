Политика
RT на русскомВ «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит», — заявил Витренко.RT на русском20:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:33, Вашингтон
Здоровье
Диетолог оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день
Диетолог Юлия Чехонина в беседе с Пятым каналом оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день.
RT на русском 12:58
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb 21:01
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Политика
Разведка США встревожена обещанием Трампа, данным иностранному лидеру
В издании The Washington Post говорится о том, что Трамп дал «лидеру одного из иностранных государств серьёзное обещание», которое в высокой степени встревожило разведку Соединённых Штатов.
Военное обозрение 03:45
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК 19:25
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Общество
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК 23:00
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:5. Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова.
Чемпионат 12:39
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском 16:42
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Политика
Трюдо накануне выборов извинился за коричневый грим
РИА Новости вчера в 21:05
Политика
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
РИА Новости 06:36
Политика
Путин прибыл в Оренбург, где пройдут учения «Центр-2019»
Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства Владимир Путин в четверг вечером прибыл из Ижевска в Оренбург, где пройдут командно-штабные учения "Центр-2019".
Московский Комсомолец 16:36
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Футбол
Егоров выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что он готов пройти проверку на детекторе лжи.
Чемпионат 12:33
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru вчера в 09:51