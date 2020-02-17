Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Спорт
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс стал отцом во второй раз
В сентябре 2017 года стало известно о разводе Эвелины Бледанс и ее мужа Александра Семина.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
Президент Болгарии Румен Радев подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая.
Политика
МИД РФ: Россия и Турция подтвердили договоренности по Сирии
Россия и Турция подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по вопросу урегулирования в Сирии, сообщает 18 февраля МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций в Москве.
Финансы
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Хоккей
Овечкин силовым приемом отправил игрока «Вегаса» на скамейку запасных
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Экономика
Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка
ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Армия и оружие
Индия купила новые истребители за несколько миллиардов долларов
Фигурное катание
Умер украинский фигурист Николай Бондарь
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Авто
На тестах замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway
На тестах был замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Шоу-бизнес
Джиган в четвертый раз стал отцом
Как стало известно, у пары родился сын, которого назвали Денисом. Уточняется, что в семье Джигана уже есть три дочери: Ариэла, Лея и Майя.
Политика
Клишас прокомментировал слова судьи КС о правопреемстве СССР
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя высказывание судьи Конституционного суда Константина Арановского, заявил, что вопрос об установлении правопреемства СССР не рассматривался КС.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Происшествия
ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в школах Крыма
Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы.
Армия и оружие
Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле
Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
Происшествия
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео
Здоровье
Врачи Подмосковья дали советы по борьбе с бессонницей
Региональный Минздрав дал советы пациентам, страдающим бессонницей.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Политика
Как Сергей Сивохо собирается Донбасс с Украиной объединять
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил о создании платформы "для примирения и единства".
Армия и оружие
Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
Общество
Арбитражный суд признал «Юлмарт» банкротом
НАО "Юлмарт" был признан банкротом. Арбитражный суд Петербурга и области ввел в отношении организации конкурсное производство на полгода.