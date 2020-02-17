Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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