Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Энергетика
«Роснефть» потратит на «зеленые инвестиции» 300 млрд руб
«Роснефть» планирует инвестировать в «зеленые» проекты 300 млрд руб. в ближайшие пять лет, сообщил журналистам топ-менеджер компании, но его имя не раскрывается (цитата по ТАСС).
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Происшествия
Студентку МГУ положили в больницу с подозрением на коронавирус
Студентку из Китая, которая учится в МГУ, отправили в больницу с подозрением на коронавирус нового типа.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с «Кайратом»
В сегодняшнем матче с "Кайратом" игроки "Зенита" обыграли соперника со счетом 3:1. Автором одного из голов стал Малком, тренер назвал его гол "красивым".
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Экономика
Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере
У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Политика
США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.
Здоровье
Из поликлиник выведут стоматологов и психологов
Как следует из документа, в обновленной структуре поликлиник не будет кабинетов доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики.
Политика
Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу
Российская и турецкая делегации завершили в понедельник первый раунд переговоров по ситуации в Идлибе в Москве.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Происшествия
Названы самые опасные для российских туристов страны
Страной с наибольшим числом смертей российских туристов оказалась Россия.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
Биатлон
«Шлифт-машины у нас нет, и не нужна. Не там ищете проблему». Президент украинской федерации сравнивает биатлон двух стран
Биатлон в Украине, не побоюсь таких оценок, второй после футбола, имеющего огромную общественную популярность.
Футбол
«Спартак» сыграет товарищеский матч с «Пахтакором» в Москве
Общество
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Теннис
Многодетная мать Ким Клейстерс возвращается в большой теннис
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию
В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
Общество