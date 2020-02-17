"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

Общество Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Политика Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.

Экономика Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.

Происшествия Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.

Политика США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.

Здоровье Из поликлиник выведут стоматологов и психологов Как следует из документа, в обновленной структуре поликлиник не будет кабинетов доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики.

Политика Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии «Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.