Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

«Нафтогаз» отреагировал на заявление главы «Газпрома» по цене на газ для Украины

Rambler News Service09:22

В «Нафтогазе» прокомментировали слова главы «Газпрома» о газе для Украины

РИА Новости20:27

«Нафтогаз» назвал свой вариант получения импортного газа со скидкой

РБК10:40

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

RT на русском10:37

«Нафтогаз» хочет покупать российский газ дешевле и не у «Газпрома»

REGNUM11:24

В «Нафтогазе» назвали условия для снижения цены газа для Украины на 20%

BFM.ru11:52

«Нафтогаз» нашел хитрый способ не платить России и сэкономить

Lenta.ru19:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:56, Вашингтон
Политика

В ДНР ответили на заявление Киева об амнистии

Заявление Киева о готовности к проведению амнистии участников конфликта в Донбассе противоречит Комплексу мер по выполнению Минских договорённостей, считают в ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.
REGNUM 20:28
Гаджеты

Apple может представить пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple в 2020 году может представить сразу пять новых смартфонов. Такие предположение высказывают иностранные эксперты.
iReactor 17:57
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Общество

Минприроды хочет запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект приказа, запрещающий выбрасывать батарейки и аккумуляторы с остальным мусором.
Ведомости 10:14
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС вчера в 15:06
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Политика

СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
RT на русском 16:42
Авто

Тюнеры предлагают Aston Martin, спроектированный агентом 007

Новый 007 DBS Superleggera включат в особый подарочный набор под названием Fantasy.
CarsWeek.ru 07:09
Политика

Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс.
Lenta.ru 12:17
Происшествия

В Мексике задержан один из сыновей наркобарона «Коротышки»

Власти Мексики сообщили о задержании одного из сыновей наркобарона Гусмана Лоэры ("Коротышки").
Российская газета вчера в 20:39
Происшествия

Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва

Газета.Ru 10:47
Общество

Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»

Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости 04:22
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

РБК 08:58
Политика

Медведев обвинил США в попытке доминировать во всем мире

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил США в попытке «доминировать во всем мире».
Известия 20:46
Футбол

«Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в матче чемпионата России

Газета.Ru 14:28
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Происшествия

Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований

В Красноярске двое мужчин восемь часов насиловали девушку, «оказывающую интимные услуги», после чего она выпрыгнула из окна третьего этажа ради спасения.
Lenta.ru 09:30
Происшествия

Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
RT на русском 17:15
Политика

Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов

Cyber.sports.ru вчера в 14:42
Политика

Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины

В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей 08:59
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма вчера в 15:12
Музыка

Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником

Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд 11:58
Кино

«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд

Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Теннис

Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал Кубка Кремля.
Sport24.ru 15:49
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное