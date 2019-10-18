с чего всё началось

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины

Происшествия Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

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Общество В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.

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Политика Пранкеры Вован и Лексус пригрозили губернатору Аляски аннексией Российские блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) напугали губернатора Аляски Майка Данливи.

Экономика Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.

Космос Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.

Здоровье Скворцова заявила о росте числа поликлиник в России Количество медучреждений первичного звена увеличилось с 2014 года в России на 2 тысячи, сейчас работает более 60 тысяч подразделений, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

Футбол Ахмат — Локомотив 0:2 В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.

Происшествия В ходе акций протеста в Каталонии пострадали почти 100 человек По меньшей мере 96 человек обратились за медицинской помощью в среду в Каталонии, где акции протеста против вердикта региональным политикам, которые причастны к организации референдума о независимости, завершились беспорядками.

Здоровье Травматологи Челябинска уволились из больницы Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян "Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.