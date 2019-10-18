с чего всё началось

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

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