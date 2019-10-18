Энергетика
RT на русскомВ «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
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«Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже», — заявил на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.РБКвчера в 10:40
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«Нафтогаз» отреагировал на заявление главы «Газпрома» по цене на газ для Украины
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