с чего всё началось

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян вновь стала мамой Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.

Теннис Скончался бывший теннисист Александр Волков Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.

Общество Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».

Общество Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Политика В ООН Украине предложили заниматься внутренними проблемами Официальный представитель постпредства РФ в ООН Федор Стржижовский предложил коллеге из Украины вспомнить о проблемах внутри его страны, а не искать их в иных государствах.

Общество Государство увеличило финансирование ВНЭУ для подлодок Как сообщил Mil.Press FlotProm источник в военно-промышленном комплексе РФ, ранее конструкторские бюро «Рубин» и «Малахит», а также Центральный НИИ судовой электротехники и технологии больше года вели соответствующие разработки без существенной господдержки.

Политика Ближайшее окружение Кадырова опровергло свою зачистку Высокопоставленные чиновники Чечни опровергли публикацию «Новой газеты» о зачистке ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова.

Происшествия Строящаяся парковка обрушилась в Петербурге Обрушение строящегося здания паркинга произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

Наука Слишком активные нейроны сокращают жизнь Активность генов с возрастом меняется, и мозг человека помоложе можно отличить от мозга человека постарше, если сравнить, какие гены в них активны.