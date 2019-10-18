с чего всё началось

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

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Происшествия Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.

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Футбол Слуцкий пошутил над Дзюбой и получил в ответ A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on Oct 18, 2019 at 11:42am PDT В комментарии пришел главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, тренировавший Дзюбу в сборной России.