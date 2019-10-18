Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
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«Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже», — заявил
 на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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