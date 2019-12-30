Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.
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«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Коммерсантъ22:33

Глава «Нафтогаза»: не в восторге от сделки с «Газпромом»

Московский Комсомолец22:20

Глава «Нафтогаза» прокомментировал заключение контракта с «Газпромом»

ТК Звезда21:17

Глава «Нафтогаза» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом»

РБК22:17

Не в восторге: «Нафтогаз» пошел на риски по контракту ради компромисса

РЕН ТВ20:48

«Нафтогаз» остался недоволен участием в сделке с «Газпромом»

URA.Ru20:43

В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

РИА Новости19:52
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Политика

В парламенте Эстонии считают Тартуский договор с РСФСР действующим

Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в ходе своего новогоднего обращения к соотечественникам, заявил о том, что власти страны считают Тартуский мирный договор с СССР все еще действующим, и Россия, как преемница Советского союза, должна его соблюдать.
Московский Комсомолец 15:39
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 17:54
Происшествия

На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба

На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Коммерсантъ 21:58
Футбол

Защитник Сигурдссон покинул «Ростов»

«Ростов» в официальном Twitter сообщил, что исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул команду.
Матч ТВ 10:44
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru 21:49
Космос

Китай запустил тяжелую ракету Long March-5 и присматривается к Марсу

Китайская тяжелая ракета Long March-5 успешно вывела на орбиту спутник связи Shijian-20.
Хайтек+ 30.12.19 в 02:58
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 30.12.19 в 06:54
Игры

Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел обновленный мод по мотивам «Хоббита»

Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim выпустил новую версию масштабного мода Middle Earth Path of the Hobbit, который переносит пользователей в мир Средиземья.
CyberSport.ru 30.12.19 в 03:38
Космос

«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 30.12.19 в 19:02
Политика

Помпео обсудил с премьером Ирака ситуацию вокруг посольства в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря.
RT на русском 16:49
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Политика

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Lenta.ru 15:28
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
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Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 11:15
Экономика

Антипинский НПЗ признан банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Коммерсантъ 30.12.19 в 05:51
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
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Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Происшествия

У пенсионерки в магазине в Москве украли сумку с более 10 млн рублей

ТАСС 01:39
Хоккей

Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира

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Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

Интерфакс 12:08
Общество

Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем

Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.
Известия 18:41
Здоровье

Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу

Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.
ИА Новороссия 30.12.19 в 12:58
Технологии

Mail.ru Group в 2020 году запустит аналог видеохостинга YouTube

По словам гендиректора холдинга Бориса Добродеева, в этом году Mail.ru Group планирует запустить аналог американского видеохостинга YouTube.
RuNews24.ru вчера в 20:01
Армия и оружие

В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется

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Общество

Житель Карачаево-Черкесии стал Санта-Клаусом для девочки из Австрии

На жителя Карачаево-Черкесии буквально с неба свалился воздушный шар, на котором было прикреплено письмо Санта-Клаусу от маленькой девочки по имени София из Австрии.
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Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости 12:32
Происшествия

Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае

В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.
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Происшествия

Число погибших на пожарах в Австралии достигло 17

В Австралии число погибших в результате мощных лесных пожаров достигло 17, в штате Виктория четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило Associated Press.
Интерфакс 06:00
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Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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