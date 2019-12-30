Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

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