Энергетика
Коммерсантъ«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Гаджеты
Samsung представила обновленный Galaxy A30s
Южнокорейская компания Samsung выпустила новую версию смартфона Galaxy A30s c увеличенным объемом памяти.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Общество
В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости
В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Происшествия
На Тайване аварийно приземлился вертолет с начальником генштаба
Связь потеряна с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, включая начальника генштаба, сообщают китайские СМИ.
Экономика
Жители Дальнего Востока активно берут льготную ипотеку под 2%
14 банков включились в программу льготной ипотеки и готовы выдавать кредиты под 2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Общество
Трудовые книжки стали электронными
С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
Политика
Allseas заявила об отсутствии планов вернуться к «Северному потоку-2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять прокладку газопровода «Северный поток-2», заявили в компании, передает ТАСС.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Шоу-бизнес
Мама Ксении Собчак исполнила роль Снегурочки для внука Платона
Известная телеведущая, журналист, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отметила наступление 2020 года с мамой Людмилой Нарусовой, мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Хоккей
Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Фигурное катание
Алина Загитова во время автограф-сессии оттолкнула фанатку
Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать жителей из зон ЧС
МЧС России разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС), передает ТАСС.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Политика
Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Футбол
Футбол вместо елки – Англия верна себе
Шикарный удар через себя иранца Алирезы Джаханбахша помог «Брайтону» прервать позорную серию матчей с «Челси».