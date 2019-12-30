Энергетика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.
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Украинский «Нафтогаз» оказался «не в восторге» от участия в сделке с «Газпромом»
Народные новости20:48
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