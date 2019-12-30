Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.
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