Энергетика
Московский КомсомолецВ «Нафтогазе» отказались считать скидкой предложенную РФ цену на газ
Предложение России "сделать сикдку" на газ на 20-25% не удивило исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко. По его словам, украинская сторона считает это нормальной стоимостью. В своём Facebook он написал, что газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем из Европы.
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с чего всё началось
По его словам, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.RT на русском05:16
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«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу
Национальная служба новостей06:36
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