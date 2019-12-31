Политика

ИзвестияИзвестияВ «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией. Запись об этом он опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 2 января. Он отметил, что критика должна быть объективной и конструктивной.
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В «Нафтогазе» ответили на критику Порошенко из-за газового контракта с Россией

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«Нафтогаз» назвал лицемерием критику Порошенко из-за газового контракта с РФ

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В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

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Витренко «подсветил» Порошенко цели для критики

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В «Нафтогазе» указали на виновных в «уступках» по газовому контракту с Россией

Взгляд.ру08:14

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RT на русском08:02

«Нафтогаз» ответил на критику Порошенко из-за контракта с Россией

РИА Новости07:59
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Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
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Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
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Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Если же готовые блюда остались, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке, добавили в Роспотребнадзоре.
ТАСС 04:00
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Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

RT на русском 09:05
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Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 06:16
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Счёт матча не изменился до конца встречи. Отметим, что это первая победа «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.
ГЛАС.RU вчера в 17:04
Кино

Вышел трейлер второй части «Тихого места»

Как писал NEWS.ru, ранее медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи.
News.ru вчера в 09:40
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
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Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН вчера в 11:35
Происшествия

В Курганской области в результате ДТП погибли три человека

В результате погибли три человека, еще шестеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
РИА Новости 08:16
Происшествия

Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Газета.Ru 01:33
Общество

Мир растет и теплеет. Экономические итоги 2019 года

Нобелевскую премию присудили борьбе с бедностью Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получили исследователи Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института и Майкл Кремер из Гарвардского университета.
Плюс один +1 31.12.19 в 02:56
Происшествия

В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
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Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

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Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
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Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
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Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
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Apple исполнит мечты поклонников iPhone SE в двойном размере

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Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
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Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду

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Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
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Бренд создал первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор, не имеющий никаких рамок по бокам, его представят в рамках Consumers Electronics Show (CES) 2020.
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В России изменились правила обращения с животными

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РИА Новости вчера в 10:06
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Apple возобновляет сотрудничество с бывшим партнёром Imagination Technologies

Акции Imagination Technologies рухнули после отказа Apple от сотрудничества с ней в связи с решением перейти на использование собственных графических чипов.
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