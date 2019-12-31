Политика
ИзвестияВ «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией. Запись об этом он опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 2 января. Он отметил, что критика должна быть объективной и конструктивной.
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Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января
Если же готовые блюда остались, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке, добавили в Роспотребнадзоре.
Армия и оружие
Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Общество
Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Счёт матча не изменился до конца встречи. Отметим, что это первая победа «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.
Кино
Вышел трейлер второй части «Тихого места»
Как писал NEWS.ru, ранее медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Происшествия
В Курганской области в результате ДТП погибли три человека
В результате погибли три человека, еще шестеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
Происшествия
Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Общество
Мир растет и теплеет. Экономические итоги 2019 года
Нобелевскую премию присудили борьбе с бедностью Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получили исследователи Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института и Майкл Кремер из Гарвардского университета.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Наука
Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Гаджеты
Samsung создала первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор
Бренд создал первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор, не имеющий никаких рамок по бокам, его представят в рамках Consumers Electronics Show (CES) 2020.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Гаджеты
Apple возобновляет сотрудничество с бывшим партнёром Imagination Technologies
Акции Imagination Technologies рухнули после отказа Apple от сотрудничества с ней в связи с решением перейти на использование собственных графических чипов.