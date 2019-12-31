Политика

ИзвестияИзвестияВ «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией. Запись об этом он опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 2 января. Он отметил, что критика должна быть объективной и конструктивной.
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«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией

РБК10:41

В «Нафтогазе» указали на виновных в «уступках» по газовому контракту с Россией

Взгляд.ру08:14

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Известия09:06

Витренко «подсветил» Порошенко цели для критики

Вести.Ru08:44

«Нафтогаз» назвал лицемерием критику Порошенко из-за газового контракта с РФ

ФАН09:12

«Нафтогаз» оценил реакцию бывших властей Украины на договор с Россией

RT на русском08:02

«Нафтогаз» ответил на критику из-за контракта с Россией

РИА Новости07:59
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Экономика

Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 31.12.19 в 07:18
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Происшествия

На Боровой улице на пешехода упал горящий мужчина

Неизвестный упал прямо на женщину-пешехода 1967 года рождения. Отмечается, что личность мужчины не установлена.
Piter.tv 11:13
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Хоккей

Женская сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

РБК 11:04
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Газета.Ru 09:54
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета 10:24
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
ТВ Центр вчера в 09:00
Политика

Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, рассказали в администрации турецкого лидера.
Парламентская газета 10:44
Футбол

Лемар может сменить «Атлетико» на «Тоттенхэм»

Полузащитник Тома Лемар, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», рапортует издание Foot Mercato.
Евро-футбол.ру 04:40
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Единоборства

Российский боксер Лебедев подтвердил завершение карьеры

Российский боксер, экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил об окончательном завершении своей спортивной карьеры.
Профиль 10:37
Финансы

Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году

За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами

РИА Новости вчера в 04:36
Интернет

Vivo, OPPO и Xiaomi создадут быструю систему беспроводной передачи файлов

Astera 10:08
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Культура

Телепрограмма на сегодня, 3 января 2020, для всех каналов

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 3 января 2020, в пятницу.
Popcornnews.ru 08:58
Происшествия

Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Газета.Ru 01:33
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

На Украине с 1 января начала действовать гарантированная цена на газ для населения, следует из сообщения Минэнерго Украины.
Rambler News Service вчера в 12:00
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
Наука

Платежи за воду снизит разработка ПГУ

ГЛАС.RU 06:02
Политика

Вице-премьер Украины предложил ввести мораторий на «тупняк»

Чиновник отметил, что некоторое время назад был введён мораторий на вывоз из страны древесины до выработки эффективной политики в данной отрасли, но его действие затянулось.
News.ru 10:45
Политика

Глава МИД Латвии назвал Россию вызовом безопасности Прибалтики

Растущий военный потенциал России создает вызовы для безопасности в Балтийском регионе.
Известия 10:05
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru 10:33
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Общество

Голландия официально прекратила существование

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Lenta.ru вчера в 23:53
Хоккей

Брагин: «Важность матча немного придавливала»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швейцарией (3:1) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Sport24.ru 09:58
Политика

Два украинских канала вместо обращения Зеленского показали Порошенко

РЕН ТВ вчера в 06:11
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