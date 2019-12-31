Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией. Запись об этом он опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 2 января. Он отметил, что критика должна быть объективной и конструктивной.

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

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