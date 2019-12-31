Политика
ИзвестияВ «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией. Запись об этом он опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 2 января. Он отметил, что критика должна быть объективной и конструктивной.
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Экономика
Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Происшествия
На Боровой улице на пешехода упал горящий мужчина
Неизвестный упал прямо на женщину-пешехода 1967 года рождения. Отмечается, что личность мужчины не установлена.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Ливии и Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, рассказали в администрации турецкого лидера.
Футбол
Лемар может сменить «Атлетико» на «Тоттенхэм»
Полузащитник Тома Лемар, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», рапортует издание Foot Mercato.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Единоборства
Российский боксер Лебедев подтвердил завершение карьеры
Российский боксер, экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил об окончательном завершении своей спортивной карьеры.
Финансы
Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году
За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют.
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Культура
Телепрограмма на сегодня, 3 января 2020, для всех каналов
Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 3 января 2020, в пятницу.
Происшествия
Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
На Украине с 1 января начала действовать гарантированная цена на газ для населения, следует из сообщения Минэнерго Украины.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Политика
Вице-премьер Украины предложил ввести мораторий на «тупняк»
Чиновник отметил, что некоторое время назад был введён мораторий на вывоз из страны древесины до выработки эффективной политики в данной отрасли, но его действие затянулось.
Политика
Глава МИД Латвии назвал Россию вызовом безопасности Прибалтики
Растущий военный потенциал России создает вызовы для безопасности в Балтийском регионе.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Хоккей
Брагин: «Важность матча немного придавливала»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швейцарией (3:1) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Политика