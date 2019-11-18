с чего всё началось

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компании невыгодна предложенная российским "Газпромом" скидка на газ, если ради нее придется отказаться от судебных исков.

«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

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Игры Valve анонсировала продолжение Half-Life Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.

Общество ГИБДД поддержала идею выдавать водительские права несовершеннолетним Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» заявил, что хочет дать возможность несовершеннолетним получить права на управление транспортным средством.

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Политика В компании Huawei отреагировали на продление США лицензии В заявлении Huawei говорится, что временное продление абсолютно неважно, так как оно не влияет на практическую деятельность компании и не изменит того, что она постоянно испытывает несправедливое отношение к себе.

Здоровье Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое Но в повседневной жизни лучше отказаться от сладкого, каждый день лучше не есть", - сказал РИА Новости заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.