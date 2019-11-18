Общество
РИА НовостиВ «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ
"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
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Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
Политика
В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Общество
Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Путешествия
АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос
Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Футбол
Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины
Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.
Экономика
Кабмин работает над поручением о компенсации роста цен на авиакеросин
Правительство России работает над исполнением поручения о выплате компенсаций авиакомпаниям за высокую стоимость авиакеросина.
Происшествия
Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Хоккей
Челябинский «Трактор» крупно проиграл в домашнем матче
Сегодня, 19 ноября, челябинский «Трактор» провёл домашний матч с финским «Йокеритом».
Фигурное катание
Медведева рассказала о лучшем выступлении
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своем лучшем выступлении.