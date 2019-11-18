"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.

В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ

Общество В Швеции прекратили дело против Ассанжа Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Политика В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020 Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

Армия и оружие Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.

Политика Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Общество Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.

Путешествия АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Происшествия В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.