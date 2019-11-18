Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ

"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
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В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
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