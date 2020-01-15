Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, во время встречи Путин "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки".
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с чего всё началось
По словам Витренко, которые приводятся на сайте gordonua.com
, Путин продемонстрировал хорошее знание цифр, свезанных с российско-украинскими газовыми отношениями.
Московский Комсомолец10:19

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В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

РИА Новости08:55

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным

RT на русском10:33

Исполнительный директор «Нафтогаза» поделился впечатлениями от общения с Путиным

Московский Комсомолец10:19

Топ-менеджер «Нафтогаза» — о споре с Путиным: Я был в шоке

Life.ru09:45

Глава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

Lenta.ru09:39

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Известия09:30

Топ-менеджер «Нафтогаза» поделился впечатлениями после встречи с Путиным

РБК10:36
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Политика

Путин: Поправки в Конституцию РФ вынесут на референдум

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о готовящихся изменениях в политической системе страны и целом ряде поправок в Конституцию РФ.
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Политика

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Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
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Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
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ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:52
Политика

Политолог прокомментировал отставку правительства России

Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
RT на русском 09:31
Политика

Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти

Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
РБК 10:53
Общество

С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей

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Общество

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Lenta.ru вчера в 14:39
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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Российская газета 10:19
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Политика

Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Московский Комсомолец 10:20
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
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Новый клип Егора Крида за сутки собрал полтора миллиона просмотров

Новый клип Егора Крида "Голубые глаза" за сутки после публикации собрал около 1,5 млн просмотров на YouTube.
Газета.Ru 05:09
Энергетика

Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти

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Общество

Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
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Зюганов назвал Кудрина худшим кандидатом на пост премьера

Напомним, что сразу по окончании оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.
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Назван способ убить неуязвимых тихоходок

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Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Для российских военных создадут противолодочный самолет с робокатерами

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Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

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В КНР описали симптомы вируса нового типа

Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа.
Московский Комсомолец 05:35
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

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Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

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Политика

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Политика

Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат

Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
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Политика

«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина

В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
РБК 09:49
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