Политика
ИзвестияВ «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров. По его словам, он был удивлен уровнем осведомленности российского лидера по данной теме.
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с чего всё началось
По словам Витренко, которые приводятся на сайте gordonua.com, Путин продемонстрировал хорошее знание цифр, свезанных с российско-украинскими газовыми отношениями.Московский Комсомолец10:19
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«Я был в шоке»: Исполнительный директор «Нафтогаза» рассказал о переговорах с Путиным
Комсомольская правда11:25
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Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Кино
Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
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Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
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Укрепить первичное звено здравоохранения призвал президент РФ
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