Политика

ИзвестияИзвестияВ «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров. По его словам, он был удивлен уровнем осведомленности российского лидера по данной теме.
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с чего всё началось
По словам Витренко, которые приводятся на сайте gordonua.com
, Путин продемонстрировал хорошее знание цифр, свезанных с российско-украинскими газовыми отношениями.
Московский Комсомолец10:19

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«Нафтогаз» рассказал о нежелании России заключать договор по газу

Lenta.ru12:42

«Я был в шоке»: Исполнительный директор «Нафтогаза» рассказал о переговорах с Путиным

Комсомольская правда11:25

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

РИА Новости08:55

Топ-менеджер «Нафтогаза» — о споре с Путиным: Я был в шоке

Life.ru09:45

Топ-менеджер «Нафтогаза» поделился впечатлениями после встречи с Путиным

РБК10:36

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Известия09:30

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным

RT на русском10:33
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
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Политика

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Политика

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РИА Новости 16:11
Политика

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Экономика

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В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
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