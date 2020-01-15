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ИзвестияВ «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров. По его словам, он был удивлен уровнем осведомленности российского лидера по данной теме.
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с чего всё началось
По словам Витренко, которые приводятся на сайте gordonua.com, Путин продемонстрировал хорошее знание цифр, свезанных с российско-украинскими газовыми отношениями.Московский Комсомолец10:19
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«Я был в шоке»: Исполнительный директор «Нафтогаза» рассказал о переговорах с Путиным
Комсомольская правда11:25
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