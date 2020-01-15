с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров. По его словам, он был удивлен уровнем осведомленности российского лидера по данной теме.

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

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