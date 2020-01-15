Политика
ИзвестияВ «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров. По его словам, он был удивлен уровнем осведомленности российского лидера по данной теме.
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с чего всё началось
По словам Витренко, которые приводятся на сайте gordonua.com, Путин продемонстрировал хорошее знание цифр, свезанных с российско-украинскими газовыми отношениями.Московский Комсомолец10:19
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Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Футбол
«Севилья» претендует на Зе Луиша
Форвард «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает A Bola.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Политика
В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым
Члены Демократической партии в палате представителей конгресса США затягивали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, пытаясь получить дополнительную поддержку для его отстранения от должности, но не преуспели в этом, заявили в Белом доме.
Происшествия
Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын
Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.
Политика
Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
"Завтра с утра пройдут консультационные встречи фракций с кандидатом на пост председателя правительства, и завтра на заседании будет рассмотрена кандидатура, внесенная президентом", - сообщили в пресс-службе журналистам в среду.
Гаджеты
Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма
Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
Игры
К Shenmue III выпускают первое дополнение Battle Rally
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Политика
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
В начале января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Кино
Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Армия и оружие
Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским
У украинских военных в 2014 году был план, реализация которого могла бы сохранить Крым в составе Украины.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
В результате удара никто не пострадал. А в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар сразу по двум военным базам США в Ираке.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков объяснил, почему они с супругой не завели детей
Жена Меньшикова всегда мечтала стать актрисой, однако ее карьера по неизвестным причинам не сложилась.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Политика
В Госдуме предложили «справедливо» пересчитать зарплаты россиян
Неверов выразил уверенность в том, что для объективной оценки реального уровня средней зарплаты в стране следует исключить из выборки, которая учитывается в нынешней методике расчета, данные по Москве, Петербургу, Тюменской области и ряду других «богатых» регионов.