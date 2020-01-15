Политика

ИзвестияИзвестияВ «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров. По его словам, он был удивлен уровнем осведомленности российского лидера по данной теме.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось
По словам Витренко, которые приводятся на сайте gordonua.com
, Путин продемонстрировал хорошее знание цифр, свезанных с российско-украинскими газовыми отношениями.
Московский Комсомолец10:19

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

Газета.Ru12:31

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Известия09:30

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным

RT на русском10:33

Топ-менеджер «Нафтогаза» — о споре с Путиным: Я был в шоке

Life.ru09:45

Глава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

Lenta.ru09:39

Топ-менеджер «Нафтогаза» поделился впечатлениями после встречи с Путиным

РБК10:36

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

РИА Новости08:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) 08:28
Футбол

«Севилья» претендует на Зе Луиша

Форвард «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает A Bola.
Чемпионат 09:55
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости 05:18
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Политика

В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым

Члены Демократической партии в палате представителей конгресса США затягивали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, пытаясь получить дополнительную поддержку для его отстранения от должности, но не преуспели в этом, заявили в Белом доме.
РИА Новости 11:54
Происшествия

Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын

Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.
Газета.Ru 11:38
Политика

Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

"Завтра с утра пройдут консультационные встречи фракций с кандидатом на пост председателя правительства, и завтра на заседании будет рассмотрена кандидатура, внесенная президентом", - сообщили в пресс-службе журналистам в среду.
Интерфакс 11:54
Гаджеты

Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма

Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
Красная весна 08:35
Игры

К Shenmue III выпускают первое дополнение Battle Rally

Игромания.ру 11:35
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Газета.Ru 08:48
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:52
Игры

Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Astera 05:18
Политика

Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке

В начале января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".
РИА Новости 11:55
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Шоу-бизнес

Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Пятый канал 06:09
Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
Происшествия

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

REGNUM 01:36
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Кино

Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего

Евразия Daily 07:49
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service 09:43
Армия и оружие

Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским

У украинских военных в 2014 году был план, реализация которого могла бы сохранить Крым в составе Украины.
РИА Новости Крым 13 января в 11:01
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

В результате удара никто не пострадал. А в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар сразу по двум военным базам США в Ираке.
НТВ вчера в 15:22
Армия и оружие

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Известия 08:19
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков объяснил, почему они с супругой не завели детей

Жена Меньшикова всегда мечтала стать актрисой, однако ее карьера по неизвестным причинам не сложилась.
ГлобалМСК.ру 12:21
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Политика

В Госдуме предложили «справедливо» пересчитать зарплаты россиян

Неверов выразил уверенность в том, что для объективной оценки реального уровня средней зарплаты в стране следует исключить из выборки, которая учитывается в нынешней методике расчета, данные по Москве, Петербургу, Тюменской области и ряду других «богатых» регионов.
Век 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист
Украинский экономист и финансист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное