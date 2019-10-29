Политика
Газета.RuВ «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что занимается подготовкой нового иска в отношении "Газпрома". Об этом он написал в своем Facebook.
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Футбол
Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»
Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Политика
В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом
Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Политика
Песков ответил на вопрос про страх россиян перед произволом властей
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян в ходе брифинга во вторник, 29 октября.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири".
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
Авто
Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador
Как говорится в сообщении ведомства, Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador (Coupè, Roadster).
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Общество
Соловьев ввязался в драку с украинскими экспертами
Во время съемок программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» произошла драка между украинскими экспертами — Александром Семченко и Василем Вакаровым.
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки
В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
Хоккей
Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Хоккей
Молодой хоккеист с российским паспортом будет играть за сборную Швеции
К Баркову, Яшкину и другим в скором времени добавится ещё один талантливый хоккеист c российскими корнями из Швеции.
Финансы
Официальный курс доллара и евро упал к рублю
Официальный курс евро снижен на 28 копеек, до 70,83 руб.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Погба
В подписании 20-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Общество
Две модели оголились на бейсбольном матче и смутили игроков
Две девушки, показавшие грудь во время бейсбольного матча в Америке, были сурово наказаны спортивной лигой.
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок своей родной 76-летней матери, подарив ей новенькую иномарку Toyota C-HR за два миллиона рублей.
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Мотова.
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
Гаджеты
В России презентовали самый удобный кнопочный телефон
В России компания «Иной» презентовала самый удобный кнопочный телефон. Модель получила официальное название Inoi 117B.
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
Космос