Политика

Газета.RuГазета.RuВ «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что занимается подготовкой нового иска в отношении "Газпрома". Об этом он написал в своем Facebook.
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В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

ТАССвчера в 15:51

В «Нафтогазе» заявили о подготовке нового иска к «Газпрому»

RT на русскомвчера в 17:08

«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

Московский Комсомолецвчера в 16:15

«Нафтогаз» работает над новым иском против «Газпрома»

РЕН ТВвчера в 16:26

«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

Известиявчера в 18:10

В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

Газета.Ruвчера в 17:32

«Нафтогаз» начал готовить новый иск к «Газпрому»

Lenta.ruвчера в 19:56
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Футбол

Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»

Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
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В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Российская газета 06:45
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
REGNUM 05:04
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Авто

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Политика

Песков ответил на вопрос про страх россиян перед произволом властей

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян в ходе брифинга во вторник, 29 октября.
Известия 06:47
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири".
ТАСС 06:14
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Авто

Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador

Как говорится в сообщении ведомства, Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador (Coupè, Roadster).
Tvoe-avto.com 06:43
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Общество

Соловьев ввязался в драку с украинскими экспертами

Во время съемок программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» произошла драка между украинскими экспертами — Александром Семченко и Василем Вакаровым.
Lenta.ru 06:43
Политика

Глава МВД Украины поддержал националистов в Донбассе

Lenta.ru 05:49
Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки

В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
REGNUM вчера в 12:02
Хоккей

Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Lenta.ru 01:40
Хоккей

Молодой хоккеист с российским паспортом будет играть за сборную Швеции

К Баркову, Яшкину и другим в скором времени добавится ещё один талантливый хоккеист c российскими корнями из Швеции.
Чемпионат 04:15
Финансы

Официальный курс доллара и евро упал к рублю

Официальный курс евро снижен на 28 копеек, до 70,83 руб.
Газета.Ru вчера в 07:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Погба

В подписании 20-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру 04:50
Общество

Две модели оголились на бейсбольном матче и смутили игроков

Две девушки, показавшие грудь во время бейсбольного матча в Америке, были сурово наказаны спортивной лигой.
Телепрограмма 04:00
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей

Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок своей родной 76-летней матери, подарив ей новенькую иномарку Toyota C-HR за два миллиона рублей.
Ugpressa.ru 00:33
Здоровье

Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян

Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Мотова.
Газета.Ru 27 октября в 05:41
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Гаджеты

В России презентовали самый удобный кнопочный телефон

В России компания «Иной» презентовала самый удобный кнопочный телефон. Модель получила официальное название Inoi 117B.
Актуальные Новости 05:42
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
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