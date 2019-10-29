Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что занимается подготовкой нового иска в отношении "Газпрома". Об этом он написал в своем Facebook.

В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

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