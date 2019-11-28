Политика
РБКВ «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января
Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом». Об этом рассказал в интервью Deutsche Welle исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Недвижимость
Назван средний срок выплаты ипотеки в России
Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
Общество
Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России
Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Политика
Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Происшествия
Из-за угрозы взрыва эвакуированы суды в Москве и Санкт-Петербурге
Сотрудники и посетители Тверского и Мещанского районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает корреспондент "Ъ".
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» отправился на учения с Китаем и ЮАР
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из порта Кейптаун в море для участия в совместных с Китаем и ЮАР морских учениях, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Кино
Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Политика
Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Гаджеты
Смартфон Moto G8 Plus вышел в России по специальной цене
Компания Motorola объявляет о начале российских продаж сразу двух новинок: смартфона среднего уровня Moto G8 Plus и аппарата Moto E6 Plus с расширенной памятью.
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Энергетика
«Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию
Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
Политика
В Киеве озвучили три вопроса для нормандского саммита в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал три вопроса, которые должны быть подняты на саммите "нормандской четвёрки" в Париже.
Экономика
Китай поможет Венесуэле обхитрить США
Власти Венесуэлы рассматривают возможность расчетов с внешними поставщиками товаров и услуг для государства в китайских юанях, сообщает Reuters.