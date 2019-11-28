Политика

РБКРБКВ «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом». Об этом рассказал в интервью Deutsche Welle исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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«Нафтогаз»: «Газпром» предупредил Украину, что «перекроет трубу» с 1 января

ТАСС06:51

В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

РБК06:26

Топ-менеджер «Нафтогаза» пообещал не перекрывать газовый вентиль

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РИА Новости01:49

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января

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Руководству «Нафтогаза» не нужен договор с Газпромом — эксперт

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В «Нафтогазе» пообещали не перекрывать газовый вентиль

RT на русскомвчера в 17:10
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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Из-за угрозы взрыва эвакуированы суды в Москве и Санкт-Петербурге

Сотрудники и посетители Тверского и Мещанского районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает корреспондент "Ъ".
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Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
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«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
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Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году

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Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

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Политика

На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
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Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
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Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
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Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Компания Motorola объявляет о начале российских продаж сразу двух новинок: смартфона среднего уровня Moto G8 Plus и аппарата Moto E6 Plus с расширенной памятью.
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Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
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В Киеве озвучили три вопроса для нормандского саммита в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал три вопроса, которые должны быть подняты на саммите "нормандской четвёрки" в Париже.
Piter.tv 07:08
Экономика

Китай поможет Венесуэле обхитрить США

Власти Венесуэлы рассматривают возможность расчетов с внешними поставщиками товаров и услуг для государства в китайских юанях, сообщает Reuters.
Lenta.ru 06:56
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