Политика

REGNUMREGNUMВ «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся. Об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в соцсети Facebook.
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с чего всё началось
Так он ответил в комментарии в Facebook
 на вопрос, какие меры будет предпринимать украинская сторона с начала 2020 года, если не будет нового газового контракта с Россией.
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