Политика
REGNUMВ «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся. Об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в соцсети Facebook.
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с чего всё началось
Так он ответил в комментарии в Facebook на вопрос, какие меры будет предпринимать украинская сторона с начала 2020 года, если не будет нового газового контракта с Россией.Коммерсантъвчера в 17:43
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Украина будет закачивать газ из России в хранилища при отсутствии нового контракта
Коммерсантъвчера в 17:43
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Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Экономика
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложения Минфина по инвестированию средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Игры
Valve внезапно удалила из Steam около тысячи игр
Накануне пользователи Reddit обратили внимание, что всего за несколько часов Valve удалила из Steam около тысячи игр.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Происшествия
Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Наука
В Японии разработан метод, определяющий 13 видов рака по капле крови
Спорт
Ларов отреагировал на рекомендации ВАДА в отношении России
Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Политика
Маас рассказал о готовности Берлина развивать отношения с Москвой
Берлин готов развивать долгосрочные общеевропейские отношения с Москвой, но не через голову своих восточноевропейских соседей, заявил на открытии форума по внешней политике в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Экономика
России захотели заплатить за солярку алмазами
Зимбабве обсуждает трехлетнюю сделку на 1,4 миллиарда долларов по поставкам российского топлива в обмен на алмазы.
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Экономика
Глава Центробанка заявила о преодолении Россией санкций
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что стране удалось стабилизировать свою финансовую систему, благодаря чему банки больше не ощущают последствия санкций со стороны Запада.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получил грозную подлодку
Всего для ТОФ в 2016 году заказали шесть подлодок этого типа.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Происшествия
В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских
В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на премии «Нового радио»
Общество
Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны за заключение невыгодных контрактов с РФ
Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны в Польше по обвинениям в заключении невыгодных контрактов на доставку российского газа, сообщает генеральная прокуратура.