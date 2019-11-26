Политика
REGNUMВ «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся. Об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в соцсети Facebook.
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с чего всё началось
"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа", - написал он в Facebook в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, что произойдет в случае, если транзит газа с 1 января 2020 года продолжится без договоренностей между Украиной и РФ.ТАССвчера в 14:03
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Украина будет закачивать газ из России в хранилища при отсутствии нового контракта
Коммерсантъвчера в 17:43
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