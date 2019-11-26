Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Читать в источнике
Комментировать427
с чего всё началось
Так он ответил в комментарии в Facebook
 на вопрос, какие меры будет предпринимать украинская сторона с начала 2020 года, если не будет нового газового контракта с Россией.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

Эксперт: «Нафтогаз» даже без соглашения с РФ должен продолжать транзит газа в 2020 году

ТАСС04:40

В Госдуме рассказали, чем грозит Европе воровство российского газа Украиной

ФАН05:19

«Нафтогаз» пригрозил перекачивать транзитный газ в свои хранилища

РИА Новости05:16

Эксперт предупредил о приостановке подачи газа на Украину без контракта

Известия06:41

Киев пригрозил «прятать» российский газ в своих хранилищах

РЕН ТВ03:23

Украина пригрозила отбирать транзитный газ из России

URA.Ruвчера в 17:32

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

РБКвчера в 17:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей

Российская газета вчера в 15:16
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
Известия 06:26
Происшествия

В центре Москвы девушку избили и насильно остригли

В Москве, в апартаментах на Пресненской набережной мужчина напал на девушку и избил ее. Инцидент произошел 28 октября 2019 года.
Московский Комсомолец 04:58
Политика

Президент Эстонии призвала объединиться против «российской агрессии»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала поддержать Украину в "борьбе" с Россией.
РИА Новости 06:40
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:35
Спорт

Чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении карьеры

Saratovnews 03:39
Наука

Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
RT на русском вчера в 15:34
Спорт

Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Вести.Ru 03:57
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в прессе

В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Комсомольская правда вчера в 11:25
Происшествия

Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

В Раменском городском округе (Московская область) 33-летней женщине предъявили обвинение в покушении на убийство своей новорожденной дочери.
Известия 05:37
Политика

Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 05:36
Общество

Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками

Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.
Российская газета 05:04
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика

Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
Life.ru 06:43
Общество

ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
РИА Новости 04:58
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Общество

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Игры

В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции

Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Gmbox.ru вчера в 04:31
Общество

Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге

Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.
Znak.com 00:50
Гаджеты

Honor представил смартфоны Honor V30 и V30 Pro

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал новые смартфоны Honor V30 и V30 Pro.
News.ru 04:48
Общество

Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
RT на русском вчера в 13:23
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Происшествия

В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Известия 06:18
Армия и оружие

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК вчера в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное