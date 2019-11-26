Политика
Gazeta.SPb«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
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с чего всё началось
Так он ответил в комментарии в Facebook на вопрос, какие меры будет предпринимать украинская сторона с начала 2020 года, если не будет нового газового контракта с Россией.Коммерсантъвчера в 17:43
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Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
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В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
Происшествия
В центре Москвы девушку избили и насильно остригли
В Москве, в апартаментах на Пресненской набережной мужчина напал на девушку и избил ее. Инцидент произошел 28 октября 2019 года.
Политика
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Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
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Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
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Общество
Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками
Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.
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Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
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Политика
Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
Общество
ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
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Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
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Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова
Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Происшествия
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
Игры
В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции
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Общество
Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге
Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.
Гаджеты
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Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
Спорт
Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
Происшествия
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.