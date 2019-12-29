Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
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Политика
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
Общество
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Транспорт
Депутат Милонов предложил наказывать за провоцирование пробок
Депутат Виталий Милонов предложил ввести наказание для водителей, злоупотребляющих "аварийкой" и тех, кто провоцирует пробки.
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя
Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Общество
Вовк, Николаев и Жилин получили звания народных артистов России
Телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев удостоены званий народных артистов России.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Границу с Крымом пытались пересечь два украинца
На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Культура
Умер художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих» Сид Мид
В США скончался художник Сид Мид, создававший визуальный дизайн для фильмов «Бегущий по лезвию», «Чужие» и других картин.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Происшествия
Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Куцака
Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Гаджеты
Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
Общество
Большинство южнокорейцев назвали свою страну «адом»
Большинство граждан Южной Кореи хотят уехать из своей страны, называя ее «адом», сообщает местное издание The Hankyoreh («Корейская нация») со ссылкой на результаты социологического исследования.
Авто
Что изменится в России c 1 января 2020 года
Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Общество
Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая
Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Энергетика
Киев рассчитывает на транзит 75 млрд кубометров российского газа в год
Киев рассчитывает, что в 2020 году транзит российского газа через территорию Украины достигнет 75 млрд кубометров.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.