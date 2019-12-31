Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ «Нафтогазе» прокомментировали заключение контракта по транзиту газа

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа. 31 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что компания подписала с Украиной комплект соглашений и контрактов.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

Вести.Ruвчера в 18:43

«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

РБКвчера в 16:43

В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

Телеканал 360°вчера в 18:13

В «Нафтогазе» прокомментировали заключение контракта по транзиту газа

RT на русскомвчера в 17:54

«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

Известиявчера в 17:19

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

ТАССвчера в 17:15

В «Нафтогазе» довольны подписанием контракта по транзиту газа

Московский Комсомолецвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение

Украина подписала мировое соглашение с «Газпромом» об урегулировании взаимных судебных претензий в газовой сфере, сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.
Rambler News Service вчера в 07:28
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Здоровье

Осипов в костюме Деда Мороза поздравил онкобольных детей в Чите

Чита.Ру вчера в 23:29
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Наука

Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена

Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Индикатор вчера в 14:12
Кино

Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере

РИА Новости вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Константин Богомолов необычно признался в любви Ксении Собчак

В конце своего рассказа Богомолов лаконично признался в любви своей супруге, а также попрощался со своими поклонниками на время рождественских и новогодних праздников.
Bimru.ru вчера в 05:16
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru вчера в 21:16
Происшествия

Суд арестовал двух обвиняемых в планировании теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Никиту Семенова и Георгия Чернышева по обвинению в участии в организации, которая запрещена в РФ.
Газета.Ru вчера в 16:11
Хоккей

«Авангард» разгромил «Трактор» в КХЛ

Омский «Авангард» одержал крупную победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 11:46
Хоккей

Россия стала аутсайдером группы на молодежном ЧМ по хоккею

Ставшая аутсайдером группы сборная России 31 декабря проведет последний матч группового этапа, с Германией.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:40
Экономика

Быстрые переводы по номеру телефона могут стать платными с нового года

Переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, так как банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, считают эксперты.
News.ru вчера в 15:31
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com

Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B. V. Как пояснили в ФАС, нарушение выражается в навязывании гостиницам, отелям и другим средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательно предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
ТАСС вчера в 06:12
Общество

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
RT на русском вчера в 23:08
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
Экономика

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 11:12
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Политика

Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР

RT на русском 29 декабря в 19:31
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Общество

Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:13
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости вчера в 16:54
Экономика

Росстат назвал число бедных россиян

В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
Rambler News Service вчера в 08:31
Общество

Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России

Со слов Героя России космонавта Геннадия Падалки, стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 02:58
Финансы

Укрепил позиции за год: рубль вырос на 9,3% и 11,3% к доллару и евро

Как отмечает телеканал «360», за один доллар к концу 2019 года давали 61,99 рубля, за евро — 69,47 рубля.
Петербургский дневник вчера в 23:20
Политика

Володин заявил о недопустимости поражения в правах делегаций в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости поражения в правах национальных делегаций в ПАСЕ.
REGNUM вчера в 02:49
Происшествия

При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

REGNUM вчера в 13:15
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество

Минтруд рассказал, как предпенсионерам получать пособие по безработице

Россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, в 2020 году смогут получить повышенное пособие по безработице.
News.ru вчера в 21:21
Технологии

Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан

Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента в стране положена смертная казнь.
Газета.Ru вчера в 07:53
Общество

Эксперты назвали способы попасть в бизнес-класс в самолете

Специалисты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс в самолете с билетом эконома, сообщает The Express.
Известия вчера в 18:20
Как работают Яндекс.Новости?
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