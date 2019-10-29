Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что работает над подготовкой нового иска против российской корпорации "Газпром". Ранее Витренко заявлял, что украинская сторона 1 ноября текущего года направит исковые требования в адрес "Газпрома" на сумму $11 млрд.
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В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

ТАСС15:51

«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома»

Московский Комсомолец16:15

В «Нафтогазе» заявили о подготовке нового иска к «Газпрому»

RT на русском17:08

«Нафтогаз» работает над новым иском против «Газпрома»

РЕН ТВ16:26

«Нафтогаз» начал готовить новый иск против «Газпрома»

Известия18:10

В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

Газета.Ru17:32

В «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»

Комсомольская правда19:36
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В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
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В Екатеринбурге женщина выпала из окна роддома и погибла

Вечером 28 октября женщина выпала из окна роддома №40 в Екатеринбурге, и разбилась насмерть.
URA.Ru 13:55
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Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

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RT на русском 12:38
Общество

Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала

На дне озера Байкал находятся залежи газогидратов, а также битумные холмы.
ТК Звезда 07:17
Общество

Врачи назвали способы снижения риска инсульта

Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
Известия 20:56
Экономика

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс 13:40
Экономика

Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке

Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
РИА Новости 02:53
Происшествия

В Уфе СК возбудил дело по факту пропажи отца с двумя детьми

ToDay News Ufa 23:23
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Гаджеты

Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS

Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru вчера в 10:31
Культура

Скончался художник Николай Касаткин

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Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия 21:41
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Происшествия

В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий

Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
РБК 21:15
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Футбол

Мусаев подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к Сулейманову

Форвард Краснодара Магомед-Шапи Сулейманов мог оказаться в Боруссии Дортмунд. Эту информацию подтвердил старший тренер быков Мурад Мусаев.
Советский спорт 18:46
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В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля

В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
АБН 00:28
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Малкин подтвердил наличие гражданства США

Газета.Ru 13:19
Здоровье

Кардиолог перечислил самые опасные ошибки «сердечников»

Главный специалист Минздрава России по кардиологии, директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов перечислил самые опасные ошибки, которые делают страдающих от проблем с сердцем и сосудами люди.
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Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Общество

В зоне паводка в Хабаровском крае остаются шесть населенных пунктов

Спад уровня воды продолжается на реках пострадавшего от паводка Хабаровского края, в зоне подтопления остаются шесть населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
ТАСС вчера в 20:54
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Россияне смогут накопить на пенсию в 30 тыс. рублей

Если с 35 лет отчислять в счёт будущей пенсии по 3 тыс. рублей с каждой зарплаты, ежемесячная выплата вполне может достичь 30 тыс.
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Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
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Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru 11:21
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