Политика
Комсомольская правдаВ «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что работает над подготовкой нового иска против российской корпорации "Газпром". Ранее Витренко заявлял, что украинская сторона 1 ноября текущего года направит исковые требования в адрес "Газпрома" на сумму $11 млрд.
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Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Спорт
IBU отказал россиянке Аввакумовой в переходе в сборную Сербии
Россиянка Екатерина Аввакумова, с 2017-го года представлявшая Южную Корею, не получила от IBU разрешение выступать за сборную Сербии.
Политика
ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
Происшествия
В Екатеринбурге женщина выпала из окна роддома и погибла
Вечером 28 октября женщина выпала из окна роддома №40 в Екатеринбурге, и разбилась насмерть.
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Общество
Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала
На дне озера Байкал находятся залежи газогидратов, а также битумные холмы.
Общество
Врачи назвали способы снижения риска инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика
Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
Происшествия
В Уфе СК возбудил дело по факту пропажи отца с двумя детьми
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Футбол
Мусаев подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к Сулейманову
Форвард Краснодара Магомед-Шапи Сулейманов мог оказаться в Боруссии Дортмунд. Эту информацию подтвердил старший тренер быков Мурад Мусаев.
Общество
В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля
В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Здоровье
Кардиолог перечислил самые опасные ошибки «сердечников»
Главный специалист Минздрава России по кардиологии, директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов перечислил самые опасные ошибки, которые делают страдающих от проблем с сердцем и сосудами люди.
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Общество
В зоне паводка в Хабаровском крае остаются шесть населенных пунктов
Спад уровня воды продолжается на реках пострадавшего от паводка Хабаровского края, в зоне подтопления остаются шесть населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Экономика
Россияне смогут накопить на пенсию в 30 тыс. рублей
Если с 35 лет отчислять в счёт будущей пенсии по 3 тыс. рублей с каждой зарплаты, ежемесячная выплата вполне может достичь 30 тыс.
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.