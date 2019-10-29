Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что работает над подготовкой нового иска против российской корпорации "Газпром". Ранее Витренко заявлял, что украинская сторона 1 ноября текущего года направит исковые требования в адрес "Газпрома" на сумму $11 млрд.

В «Нафтогазе» работают над новым иском к «Газпрому»

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