с чего всё началось

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Политика Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.

Общество Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.

Происшествия Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске Благовещенский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чья организация охраняла местный колледж, где студент устроил стрельбу.

Экономика Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.

Происшествия Генконсульство в США выяснило имя раненого россиянина Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.

Общество Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.

Экономика «Аэрофлот» вдвое урезал расходы на PR Расходы авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году сократились примерно вдвое, пишет The Bell на основе данных госзакупок.

Происшествия Задержан крупный начальник в Якутске Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) Дмитрия Максимова.

Экономика В России может появиться 50-рублевая монета Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.

Здоровье Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.