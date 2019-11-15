Энергетика
REGNUMВ «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
По его словам, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.RT на русском05:16
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу
Национальная служба новостей06:36
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Политика
Саммит в «нормандском формате» намечен на 9 декабря в Париже
Саммит «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) пройдет 9 декабря в Париже.
Футбол
Антуан Гризманн: «Знал, что в „Барселоне“ будет трудно»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своей адаптации в каталонском клубе.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Культура
Медведев примет участие в культурном форуме в Петербурге
Председатель правительства России Дмитрий Медведев 15 ноября приедет на петербургский международный культурный форум.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Происшествия
Доцента Соколова отправили в Кресты
Происшествия
Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее
В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости".
Футбол
Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Технологии
Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения
Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Армия и оружие
Асад предложил курдам вместе бороться против Турции
Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных.
Общество
Медведев вспомнил о пении в хоре
Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Авто
В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем
Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Политика
Трамп назвал двойными стандартами обвинительное решение суда Стоуну
Президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов решение суда присяжных признать виновным политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года, по всем семи пунктам обвинения.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Политика
Захарова иронично ответила на фрагмент из беседы Трампа и Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Общество
Семья проректора МГИМО отсудила у Ильи Азара 400 тысяч рублей
В Москве Хамовнический суд взыскал 1,2 млн рублей с журналистов Ильи Азара, Ксении Лученко и Александры Парушиной.