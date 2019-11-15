с чего всё началось

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Армия и оружие Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Общество Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.

Космос Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС» В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».

Шоу-бизнес Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика» Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.

Происшествия Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже получат 2,5 млн рублей Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты от Правительства Амурской области.

Здоровье В Челябинской области планово меняют главных внештатных врачей Два новых внештатных специалиста при региональном минздраве назначены в Челябинской области за последние два месяца.

Общество В России могут изменить правила раздела имущества при разводе Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.

Экономика В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

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Происшествия В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы во время школьного футбольного матча в американском городе Плезантвилл, штат Нью-Джерси, передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Происшествия Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.

Политика Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.

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Политика Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.

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Теннис Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.

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Общество Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".

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Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS7 от Volkswagen показали до премьеры Компания Volkswagen за несколько дней до официальной премьеры, которая состоится на международном автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября, показала новый трехрядный кроссовер под бюджетным брендом Jetta.

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