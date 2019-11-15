Энергетика
REGNUMВ «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
По его словам, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.RT на русскомвчера в 05:16
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В «Нафтогазе» отказались считать скидкой предложенную РФ цену на газ
Московский Комсомолецвчера в 05:32
«Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ скидкой
Rambler News Serviceвчера в 05:03
«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена
Коммерсантъвчера в 05:46
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Star Wars Jedi: Fallen Order оказалась не такой уж плохой
Star Wars Jedi: Fallen Order – стала новым творением из франшизы о Star Wars.
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Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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В результате взрыва в Сирии погибли 18 человек
Минимум 18 человек погибли при взрыве бомбы в городе Эль-Бабе в Сирии, пишет «МК». Отмечается, что ещё 27 пострадали.
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В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
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РИА Новости 03:03
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бразилии.
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Газета.Ru 10:33
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Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты
Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
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Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
РИА Новости 09:57
Космос
Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной
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В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку
Автомобиль с мужчиной и с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге, погибших нет, сообщили в ГУМЧС по Петербургу.
РИА Новости 11:14
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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
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