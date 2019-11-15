с чего всё началось

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Общество Star Wars Jedi: Fallen Order оказалась не такой уж плохой Star Wars Jedi: Fallen Order – стала новым творением из франшизы о Star Wars.

Общество Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Политика «Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.

Происшествия В результате взрыва в Сирии погибли 18 человек Минимум 18 человек погибли при взрыве бомбы в городе Эль-Бабе в Сирии, пишет «МК». Отмечается, что ещё 27 пострадали.

Футбол Стал известен стартовый состав сборной России на матч против Бельгии Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу – 2020 между командами России и Бельгии состоится 16 ноября в 20:00 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Политика В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.

Общество Умер легендарный пожарный Виктор Климкин Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.

Космос The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times) В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.

Происшествия Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости".

Здоровье Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.

Происшествия На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.

Космос Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.

Происшествия В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку Автомобиль с мужчиной и с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге, погибших нет, сообщили в ГУМЧС по Петербургу.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.

Происшествия СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.

Политика Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Авто УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи» Подробностей про необычный фургон пока не раскрывают, но на официальной страничке «ВКонтакте» пресс-служба УАЗа указала, что модель сейчас проходит тестовые испытания и скоро будет запущена в серийное производство.

Общество Мединский раскритиковал работу Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.