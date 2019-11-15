с чего всё началось

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Экономика В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Политика Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о реакции семьи Заворотнюк на предложенную помощь Недавно известный российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас якобы борется с онкологическим заболеванием, и предлагал им помощь, но они от нее отказались.

Происшествия Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.

Экономика Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.

Общество Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".

Здоровье Названа группа крови людей, страдающих лишним весом Людям с первой группой крови специалисты советуют регулярно питаться, однако от ужина им стоит отказаться, так как еда в вечернее время суток может отложиться в жир.

Гаджеты Последнее обновление Samsung Galaxy A50 оказалось проблемным На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого выводит его из строя.

Происшествия Задержан крупный начальник в Якутске Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) Дмитрия Максимова.

Теннис Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.

Политика Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.