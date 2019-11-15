Энергетика
REGNUMВ «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
По его словам, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.RT на русском05:16
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«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу
Национальная служба новостей06:36
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Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина
Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
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Людям с первой группой крови специалисты советуют регулярно питаться, однако от ужина им стоит отказаться, так как еда в вечернее время суток может отложиться в жир.
Гаджеты
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Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
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Time назвал главные фильмы десятилетия
Журнал Time составил список главных фильмов, вышедших с 2010 по 2018 год. Список составила номинант Пулитцеровской премии Стефани Захарек.