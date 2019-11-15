с чего всё началось

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Происшествия Экс-чиновник Минкультуры Мазо попросил политическое убежище в Австрии Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо, которого на родине обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве, попросил политическое убежище в Австрии.

Политика Путин заявил о полном контакте с Зеленским Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Энергетика Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом» «PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.

Армия и оружие Шойгу рассказал об учениях «Центр-2019» Российские военные показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", заявил министр обороны Сергей Шойгу на подведении итогов учений с руководящим составом ВС РФ.

Политика Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопрвозглашенных ДНР И ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.

Шоу-бизнес Молодая жена Эрнста впервые разоткровенничалась о муже и детях В июле 2017 года некоторые СМИ сообщили о том, что Константин Эрнст женился на Софье Заике. Однако никаких подтверждений тому не было.

Политика Россия передала осужденного за шпионаж Берга Норвегии Осужденный в России за шпионаж норвежец Фрудо Берг передан властям Норвегии. Передача состоялась на территории Литвы.

Экономика Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.

Единоборства Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234 Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.

Политика Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.

Общество Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы Представители миллиардера Олега Дерипаски в американском суде впервые назвали его активы, которые были заблокированы в США из-за санкций.

Спорт Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.

Общество В России запретят ароматизированную водку Всего через два года из российских магазинов может исчезнуть водка с добавлением хлопьев золота и нерастительных ароматических добавок.

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.