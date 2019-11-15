с чего всё началось

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Политика Вдова экс-офицера ФСБ Литвиненко может подать в суд на Джонсона Вдова бывшего офицера ФСБ Александр Литвиненко, погибшего в 2006 году из-за отравления полонием-210 в Лондоне, планирует оспорить решение британского правительства не публиковать отчет о предполагаемом вмешательстве России в Британии, сообщает Reuters со ссылкой на ее адвоката.

Экономика ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Общество Галкин высказался об отмене своих концертов Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.