Энергетика
REGNUMВ «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
По его словам, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.RT на русском15 ноября в 05:16
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«Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу
Национальная служба новостей15 ноября в 06:36
В «Нафтогазе» отказались считать скидкой предложенную РФ цену на газ
Московский Комсомолец15 ноября в 05:32
«Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ скидкой
Rambler News Service15 ноября в 05:03
«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена
Коммерсантъ15 ноября в 05:46
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