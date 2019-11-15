с чего всё началось

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Политика Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года "До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Автоспорт Ферстаппен выиграл поул на Гран-при Бразилии-2019 На трассе в Сан-Паулу вчера прошла квалификация к Гран-при Бразилии-2019. В итоге поул взял Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.

Единоборства Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».

Общество Скончался экономист Никита Исаев Директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в возрасте 41 года.

Футбол Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией 17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.

Наука Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.

Хоккей «Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту» Челябинцам изменить ситуацию не удалось. Напомним, что до этого «Трактор» и «Автомобилист» также встречались в Челябинске.

Наука Кофе может продлить жизнь человека Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.