с чего всё началось

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Общество Мединский признал некомпетентность Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.

Происшествия На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Происшествия На Украине похитили главу банка В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.

Космос Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС» В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Общество «Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".

Политика Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.

Политика В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Футбол Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.