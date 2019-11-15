Энергетика
REGNUMВ «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
По его словам, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.RT на русском05:16
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Армия и оружие
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Около 450 ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с начала последнего обострения примерно за 50 часов, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
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Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
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Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Ван Нистелрой временами доводил Криштиану до слез. Когда скончался отец Роналду, то их отношения окончились конфликтом.
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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
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В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
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В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
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Финансы
IIF: мировой долг достиг рекордного $251 трлн
Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $250,9 трлн, за этот период он увеличился на 3%. Такие данные содержатся в очередном докладе американского Института международных финансов (IIF).
Культура
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Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Общество
Девятилетний бельгиец в декабре станет бакалавром по электротехнике
Девятилетний бельгиец Лоран Симон поступил в Технологический университет Эйндховена на специальность «Электротехника» и, если все пойдет нормально, в декабре станет бакалавром.
Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
Киберспорт
В ноябре покажут трейлер первого дополнения к Borderlands 3
Студия Gearbox Software 20-го ноября 2019 года покажет трейлер первого сюжетного DLC (дополнения) к игре Borderlands 3. Об этом разработчики сообщили 14 ноября на официальном сайте проекта.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Общество
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Список замороженных в США из-за антироссийских санкций активов предъявили в американском суде юристы Олега Дерипаски, передаёт 15 ноября РБК.
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Под Киевом схвачен один из главарей ИГ
Находясь на Украине, "Аль Бара Шишани" продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, которые называются "Амниятив" (запрещены в России).
Энергетика
Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана
Первая нитка сухопутного отвода газопровода "Северный поток-2" - EUGAL прошла испытания, сообщает оператор проекта Gascade Gastransport.
Политика
Newsweek (США): телеведущий Такер Карлсон заявил, что Россия не представляет угрозы для США, и был раскритикован в Твиттере (Newsweek)
Такер Карлсон (Tucker Carlson) был раскритикован пользователями сети, когда заявил в своей программе на «Фокс ньюс» (Fox News): «Если говорить честно, Россия не представляет для Соединенных Штатов вообще никакой угрозы».
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Медики рассказали, как распознать женский алкоголизм
Распознать, что в дом пришла беда, можно по нескольким признакам.
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Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
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Политика
Помпео ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и потере координации в альянсе не является чем-то новым и необычным, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Вслед за Бари Алибасовым «Кротом» отравился известный ученый-математик
Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов попал в больницу с отравлением случайно выпив средство для прочистки труб «Крот».
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при России
Российский спортивный дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали лучший результат по итогам короткой программы на Гран-при России по фигурному катанию.