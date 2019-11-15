с чего всё началось

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Общество Информация о смерти экономиста Никиты Исаева подтвердилась Карета скорой помощи была вызвана на ближайшую к поезду станцию «Узуново». Но медики лишь констатировали смерть Исаева.

Футбол Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020 В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Происшествия На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.

Общество В России снизился спрос на сигареты Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года.

Происшествия СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым Как молодой человек рассказал главе СКР Александру Бастрыкину, заданный им вопрос о возможном плагиате со стороны Соколова не понравился лектору, и слушателя насильно вывели из аудитории.

Гаджеты Motorola представила складной Razr По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.