Энергетика

REGNUMREGNUMВ «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось
По его словам
, газ из России «и так должен быть на 20—25% дешевле», чем газ из Европы, так как в случае прямых поставок «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.
RT на русскомвчера в 05:16

Подробнее о событии

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

Газета.Ruвчера в 07:22

«Нафтогаз»: предложение Путина снизить цену на газ на 20–25% не скидка, а нормальная цена

Коммерсантъвчера в 05:46

«Нафтогаз» отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой

Взгляд.рувчера в 04:57

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

RT на русскомвчера в 05:16

«Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ скидкой

Rambler News Serviceвчера в 05:03

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

РИА Новостивчера в 04:59

В «Нафтогазе» отказались считать скидкой предложенную РФ цену на газ

Московский Комсомолецвчера в 05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Политика

Проблемы с сердцем: Вучич скоро вернется на работу

Госпитализированный в кардиологию сербский президент Александр Вучич решил вернуться на работу 18 ноября.
Вести.Ru 11:52
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Политика

«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Газета.Ru вчера в 17:48
Происшествия

10 человек пострадали в Оренбурге в ДТП с автобусом

Вести ФМ 10:40
Общество

Информация о смерти экономиста Никиты Исаева подтвердилась

Карета скорой помощи была вызвана на ближайшую к поезду станцию «Узуново». Но медики лишь констатировали смерть Исаева.
REGNUM 04:07
Фигурное катание

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Футбол

Шотландия обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.
Sportbox.RU 10:57
Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

РИА Новости 11:14
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о двух опухолях, которые у нее нашли

Ольга Бухарова, дочь российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала о результатах недавнего медицинского исследования — у нее нашли две опухоли.
NewInform 10:21
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Бразилии»

Льюис Хэмилтон («Мерседес») показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Бразилии».
Спорт-Экспресс 11:09
Происшествия

На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Московский Комсомолец 01:31
Технологии

Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone

Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
3DNews 07:22
Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия 08:40
Шоу-бизнес

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Кино

Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+

Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
REGNUM 14 ноября в 11:09
Общество

В России снизился спрос на сигареты

Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года.
Газета.Ru 00:52
Происшествия

В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре

По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Российская газета 09:07
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

ГлобалМСК.ру вчера в 07:16
Происшествия

СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Как молодой человек рассказал главе СКР Александру Бастрыкину, заданный им вопрос о возможном плагиате со стороны Соколова не понравился лектору, и слушателя насильно вывели из аудитории.
Вести.Ru 09:23
Наука

Учёные исследовали генетические линии жителей Финляндии

Учёные Университета Турку и Хельсинкского Университета исследовали генетические линии жителей Финляндии.
Дни24 12:21
Авто

Haval переезжает в дилерские центры Ford

Тарантас Ньюс 14 ноября в 09:06
Гаджеты

Motorola представила складной Razr

По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Хайтек+ 14 ноября в 03:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной

Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
NewInform 10:58
Футбол

Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020

Сборная России по футболу встретится с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Нева Спорт вчера в 19:03
Футбол

Сорокин объяснил, почему именно Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин рассказал, почему именно Санкт-Петербург был выбран как место проведения четырех матчей чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru 08:52
Футбол

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

РИА Новости вчера в 15:12
Футбол

Ле Грэ: «Приключение Бензема со сборной Франции закончено»

Президент французской федерации футбола Ноэль ле Грэ исключает возвращение форварда Карима Бензема в состав национальной сборной.
Евро-футбол.ру 11:04
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное