Экономика
Вечерний курьерВ Нафтогазе рассказали, куда потратят полученные от Газпрома деньги
Полученные по суду деньги от Газпрома украинский Нафтогаз не планирует "проедать", то есть тратить на долги или текущие потребности, а будет направлять в сферы, создающие дополнительную стоимость. Об этом рассказал СМИ глава украинской газовой компании.
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Экономисты не верят, что «Нафтогаз» сможет с умом потратить штраф «Газпрома»
Национальная служба новостейвчера в 11:00
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Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Экономика
ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»
ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
Политика
В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента
Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Фигурное катание
Максим Траньков: я на распутье, но не сдамся
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Армия и оружие
Индия осталась недовольна мобильностью ЗРПК «Панцирь-С1»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Иран завершил месть за убийство генерала Сулеймани
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил о завершении мести исламской республики за убийство американскими военными в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Экономика
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов
Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Политика
Министр Италии осудил безынициативность США и ЕС в Ливии
Отсутствие инициативы со стороны США и единой Европы по Ливии позволило России и Турции стать главными действующими игроками в урегулировании, считает министр по европейским делам Италии Винченцо Амендола.
Культура
«Оскар» 2020 года вновь пройдет без ведущего
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Армия и оружие
Американская ПВО оказалась бессильной против иранских ракет
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Шоу-бизнес
Мария Порошина похудела на 10 кг с помощью «умных» часов
Мария Порошина, являющаяся матерью пятерых детей, похудела на 10 кг. Сбросить вес 46-летней актрисе помог знакомый диетолог и «умные» часы.
Армия и оружие
Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский авиалайнер
Происшествия
Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать
В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Армия и оружие
Двигатель для ПАК ДА испытают на Ил-76
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения лётных испытаний двигателя перспективного авиационного комплекса дальней авиации.
Теннис
Хачанов вывел сборную России вперёд в матче с Аргентиной на ATP Cup
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Гидо Пельей в первой четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).