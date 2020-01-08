Экономика

Вечерний курьерВечерний курьерВ Нафтогазе рассказали, куда потратят полученные от Газпрома деньги

Полученные по суду деньги от Газпрома украинский Нафтогаз не планирует "проедать", то есть тратить на долги или текущие потребности, а будет направлять в сферы, создающие дополнительную стоимость. Об этом рассказал СМИ глава украинской газовой компании.
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