Полученные по суду деньги от Газпрома украинский Нафтогаз не планирует "проедать", то есть тратить на долги или текущие потребности, а будет направлять в сферы, создающие дополнительную стоимость. Об этом рассказал СМИ глава украинской газовой компании.

В Нафтогазе рассказали, куда потратят полученные от Газпрома деньги

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