Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаВ «Нафтогазе» рассказали о доходах от транзита российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что гарантированные доходы от транзита газа из России по новому контракту значительно превышают расходы. Об этом сообщает РИА «Новости».
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