Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что гарантированные доходы от транзита газа из России по новому контракту значительно превышают расходы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В «Нафтогазе» рассказали о доходах от транзита российского газа

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