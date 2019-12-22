Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту

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