Общество
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Политика
Минфин США ввёл санкции против «Северного потока-2». Работы встали
Ведомство мотивировало своё решение тем, что Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете с включенными в него санкциями в отношении судов-трубоукладчиков, участвующих в реализации проекта.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Здоровье
Медик назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника
Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Происшествия
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
Происшествия
Российских школьников накормили мясом с трупным ядом
Издание утверждает, что в продукции было выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций.
Футбол
Футболист Робинзон Звонков подписал новый контракт с «Динамо»
Защитник Робинзон Звонков подписал новый контракт с московским "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
Происшествия
Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Футбол
«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1
Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
Происшествия
В городе Жуковке трагически погибла девушка
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира
В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
Футбол
«Ювентус» проведёт матч за Суперкубок Италии в специальной форме
Происшествия
Толпа напала на грузовик и закидала его камнями на улице в Чите
Агрессивная толпа напала на грузовик-иномарку на улице Бутина в Чите, закидав его камнями и кирпичами.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
Шоу-бизнес
Стаса Костюшкина обвиняют в занятии проституцией
48-летний музыкант в юмором отнесся к информации о том, что он занимается проституцией.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину
«Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
Происшествия
Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке
В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику
Отмечается, что продавцы пиротехники должны проходить обучение и аттестацию по безопасному обращению с товаром, при продаже грамотно консультировать покупателей, предоставлять всю необходимую информацию о товаре и его потребительских свойствах, сроках годности.
Культура
Как в юмористические шоу проникла политика
Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Армия и оружие
Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году
Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Армия и оружие