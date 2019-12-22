Общество
ИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. На своей странице в Facebook он написал, что «Газпром» хотел договориться о транзите на один год, а украинская газовая компания — на десять лет.
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Происшествия
Пьяный мужчина в Хабаровском крае застрелил своего маленького сына
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который застрелил своего маленького сына.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
Политика
В Абакане стартовали выборы мэра
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Кино
34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет
34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет Напомним, что слухи о том, что Агния ждет ребенка, появились еще летом.
Кино
Названа десятка худших фильмов 2019 года
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Наука
Российские ученые раскрыли секрет плавления графита
Российские ученые смогли воссоздать кривую плавления графита.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Соглашение об урегулировании между "Газпромом" и "Нафтогазом" предполагает отзыв арбитражных и судебных исков, отказ от новых претензий, выплату по окончательному решению Стокгольмского арбитража.
Единоборства
Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов глава Чечни Разман Кадыров.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах между США и КНР
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай достигли прорыва в торговых переговорах.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Кино
Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Политика
Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию
«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
Общество
Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Наука
Под ледником Гренландии обнаружена река
Под ледяным щитом Гренландии, как выяснили ученые, может протекать река.
Здоровье
The Paper (Китай): почему все больше россиян отправляются в Хэйхэ? Ответ прост – они лечат здесь зубы! (The Paper)
В последние годы в Хэйхэ, отделенный от России рекой, приезжает все больше россиян, чтобы вылечить зубы.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Культура
В Барселоне Cirque du Soleil презентовал шоу про Месси – впечатления
Да, вы всё правильно поняли – Месси получил цирковое шоу своего имени от лучших мастеров планеты.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Политика
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»
Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах музыкального продюсера
Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.