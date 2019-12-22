Общество

ИзвестияИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. На своей странице в Facebook он написал, что «Газпром» хотел договориться о транзите на один год, а украинская газовая компания — на десять лет.
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Lenta.ru14:21
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