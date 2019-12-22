Общество
ИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. На своей странице в Facebook он написал, что «Газпром» хотел договориться о транзите на один год, а украинская газовая компания — на десять лет.
Читать в источнике
Оценить227
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Футбол
«Эвертон» назначил Анчелотти главным тренером
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карла Анчелотти.
Футбол
«Валенсия» с Черышевым спаслась в матче против «Вальядолида»
«Вальядолид» едва не прервал серию без побед в домашнем матче 18-го тура Ла Лиги против «Валенсии».
Финансы
Инвестбанки ожидают ослабления курса доллара США в 2020 году
Многие инвестиционные банки, уже опубликовавшие прогнозы на следующий год, сходятся в том, что вероятнее всего доллар США ждет сдержанное снижение, пишет Financial Times.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
Армия и оружие
Чудовищный взрыв: смертник подорвал позиции спецназа в Сирии, убиты десятки военных
Технологии
Facebook разработает собственную операционную систему
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал флешмобом вызов на бой от главы республики Чечня Рамзана Кадырова.
Политика
Лавров заявил, что Макрон пытается изменить русофобский нарратив в ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Европейском Союзе.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Космос
В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю
Американский корабль Starliner, который в пятницу не смог состыковаться с Международной космической станцией, находится в нормальном состоянии и вернется на Землю в воскресенье, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Общество
S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
Гаджеты
Кнопочный телефон Philips E525 получил ОС Android, Wi-Fi, LTE и мощный аккумулятор
Напомним, что в линейке Philips есть целый ряд кнопочных телефонов под управлением Android: E517, E518, E516, E515, E288s и так далее.
Политика
В Шотландии потребуют права проведения референдума о независимости
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен официально призовёт власти Великобритании наделить Эдинбург правом на проведение референдума о независимости.
Футбол
«Интер» разнёс оборону «Дженоа»
Единоборства
Корейский Зомби в первом раунде нокаутировал Эдгара
Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар уступил Корейскому Зомби в главном бою UFC Fight Night 165. Кореец победил американца нокаутом.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".