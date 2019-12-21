Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали о новом транзитном договоре с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
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