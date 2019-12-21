Общество
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о новом транзитном договоре с «Газпромом»
«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Суд в Италии вынес решение об экстрадиции россиянина Александра Коршунова в США, где он обвиняется в краже коммерческой тайны.
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В США проголосовали за импичмент Трампу
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
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