Общество
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко
Политика
Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Политика
Представитель ОБСЕ призвал воздержаться от давления на Sputnik Эстония
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов Sputnik Эстония, принадлежащего МИА "Россия сегодня".
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
Кино
В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Биатлон
Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Политика
Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт
Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
Футбол
«Интер» дома разгромил «Дженоа»
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Армия и оружие
ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки
Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Общество
Правительство одобрило изменения в закон о воинской службе
Изменения затронули статьи 38 закона «О воинской обязанности и военной службе».
Фигурное катание
Загитова попробовала себя в парном катании
Российская фигуристка Алина Загитова попробовала выполнить элемент из парного катания. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте teamzagitova.
Политика
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Многодетного отца из Гатчины арестовали по громкому делу о педофилии
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Гаджеты
Смартфон OPPO A8 с тройной камерой и 128 Гбайт памяти оценён в $170
В ассортименте OPPO появился относительно недорогой смартфон A8, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему ColorOS 6.1 на основе Android 9 Pie.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской
Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Как сообщает ToDay News Ufa, в четверг в России стартовал девятый эпизод «Звездных войн» под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Происшествия
В Волгоградской области автобус столкнулся с «КамАЗом»
Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.