Энергетика
Дума ТВВ «Нафтогазе» рассказали о миллионных тратах на суды с «Газпромом»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что судебные споры с «Газпромом» обходятся «Нафтогазу» ежегодно в миллионы долларов. Об этом сообщает агентство УНН.
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Экономика
Силуанов объяснил, что мешает бизнесу инвестировать в Россию
Нестабильность условий для бизнеса является одним из сдерживающих инвестиции в Россию факторов, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:36
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
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Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
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Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры
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Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил на рынок телевизоры
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Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
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Футбол
«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание
Московский "Спартак" подал заявление в прокуратуру на фаната московского ЦСКА Андрея Малосолова, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:58
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Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Футбол
Алекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Вести.Ru 09:10
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
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Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году.
Газета.Ru 09:16
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Происшествия
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Здоровье
В Подмосковье смертность от ССЗ снизилась на 12% в 2019 году
В Московской области за первое полугодие 2019 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
REGNUM 09:48
Армия и оружие
Показано уничтожение микроавтобуса польским дроном-камикадзе
Военное обозрение вчера в 10:32
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Авто
Пикап Volkswagen Amarok нового поколения появится в 2022 году
Как сообщает портал Motor1.com со ссылкой на главного операционного директора Volkswagen Ральфа Брандштеттера, сейчас у компании нет планов по электрификации пикапа Amarok, поэтому даже в следующем поколении он будет продаваться только с традиционными двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизеле.
Автоновости дня 05:58
Финансы
Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице
Банки будут обязаны дублировать в табличной форме ключевые условия договоров ипотеки.
Российская газета 07:24