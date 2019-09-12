Энергетика

Дума ТВДума ТВВ «Нафтогазе» рассказали о миллионных тратах на суды с «Газпромом»

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что судебные споры с «Газпромом» обходятся «Нафтогазу» ежегодно в миллионы долларов. Об этом сообщает агентство УНН.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» признали, что тратят миллионы долларов на юристов в споре с «Газпромом»

ТАССвчера в 13:33

«Нафтогаз» сообщил о потраченных на суды с «Газпромом» миллионах долларов

РБКвчера в 15:00

«Нафтогаз» оценил расходы на тяжбы с «Газпромом»

Rambler News Serviceвчера в 15:21

На Украине рассказали об огромной выгоде от судов с Россией

Lenta.ru02:14

В «Нафтогазе» суды с «Газпромом» назвали выгодным делом

Красная веснавчера в 17:08

«Нафтогаз» пожаловался на миллионные траты из-за судов с «Газпромом»

Радио Sputnikвчера в 14:07

В «Нафтогазе» рассказали о миллионных тратах на суды с «Газпромом»

Дума ТВ03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:16, Вашингтон
Экономика

Силуанов объяснил, что мешает бизнесу инвестировать в Россию

Нестабильность условий для бизнеса является одним из сдерживающих инвестиции в Россию факторов, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:36
Финансы

ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика

Путин призвал беречь память о событиях в Ботлихе в 1999 году

ТАСС 08:29
Общество

Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Вести.Ru 03:47
Шоу-бизнес

Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак

Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Теннис

Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры

GoTennis.ru 08:15
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Lenta.ru 09:04
Гаджеты

Российский бренд BQ выпустил на рынок телевизоры

RuNews24.ru 09:42
Баскетбол

Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу

ProstoProSport 08:58
Футбол

«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание

Московский "Спартак" подал заявление в прокуратуру на фаната московского ЦСКА Андрея Малосолова, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:58
Армия и оружие

Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе

Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Политика

Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Происшествия

Росфинмониторинг внес студента ВШЭ Жукова в список террористов

Коммерсантъ 06:58
Политика

Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками

Газета.Ru 09:22
Политика

Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Футбол

Алекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»

Вести.Ru 09:10
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия вчера в 06:28
Политика

Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»

Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Общество

Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика

Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году.
Газета.Ru 09:16
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Происшествия

Строители амурского завода устроили побоище в столовой

Вести.Ru 06:57
Происшествия

Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне

Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Здоровье

В Подмосковье смертность от ССЗ снизилась на 12% в 2019 году

В Московской области за первое полугодие 2019 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
REGNUM 09:48
Армия и оружие

Показано уничтожение микроавтобуса польским дроном-камикадзе

Военное обозрение вчера в 10:32
Происшествия

СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ

В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Шоу-бизнес

Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле

Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Авто

Пикап Volkswagen Amarok нового поколения появится в 2022 году

Как сообщает портал Motor1.com со ссылкой на главного операционного директора Volkswagen Ральфа Брандштеттера, сейчас у компании нет планов по электрификации пикапа Amarok, поэтому даже в следующем поколении он будет продаваться только с традиционными двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизеле.
Автоновости дня 05:58
Финансы

Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице

Банки будут обязаны дублировать в табличной форме ключевые условия договоров ипотеки.
Российская газета 07:24
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное