Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что судебные споры с «Газпромом» обходятся «Нафтогазу» ежегодно в миллионы долларов. Об этом сообщает агентство УНН.

В «Нафтогазе» рассказали о миллионных тратах на суды с «Газпромом»

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