Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России

В «Нафтогазе» сообщили, в чем плюсы от газового сотрудничества с Россией. Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы. Об этом сообщает исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook в четверг, 2 января.
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В «Нафтогазе Украины» оценили доходы от транзита российского газа

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В «Нафтогазе» рассказали о доходах от транзита российского газа

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Руководство «Нафтогаза» рассказало о выгоде транзитного соглашения

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Директор «Нафтогаза» рассказал о плюсах транзита российского газа

News.ru09:03

В «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России

Известия10:06
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Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе

Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе.
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В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

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Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео

Момент взрыва газа в многоквартирном доме в Твери зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел ранее в четверг, 2 января.
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На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
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Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
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В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына

Из обнародованного списка номинантов следует, что кандидатура писателя Александр Солженицына была выдвинута на премию по литературе впервые в 1969 году.
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МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

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Республика Палау, расположенная на остовах в Тихом океане, стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.
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В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

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Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В результате погибли два человека, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Новое российское лазерное оружие будет пользоваться большим спросом на рынке вооружений и снизит мировой интерес к американскому оружию, рассказал ФБА "Экономика сегодня" военный эксперт, член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.
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Наталья Михайловна Витренко
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Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
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