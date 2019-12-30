Энергетика
ИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России
В «Нафтогазе» сообщили, в чем плюсы от газового сотрудничества с Россией. Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы. Об этом сообщает исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook в четверг, 2 января.
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Футбол
Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Футбол
Роналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своих фанатов и возлюбленную с Новым годом.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Хоккей
Радулов повторил личный рекорд в НХЛ
Общество
Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства.
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В результате погибли два человека, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Политика
В Крыму ответили на новогоднее обращение Зеленского к крымским татарам
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал новогоднее обращение украинского лидера Владимира Зеленского к крымским татарам.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Общество
Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Футбол
«Боруссия» может продать Алькасера за 40 миллионов евро
По информации немецких СМИ, команда расстанется с испанцем в том случае, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.
Спорт
Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл
Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
С 1 января 2020 года вступает в силу закон «О любительском рыболовстве».
Театры
Новое время «Современника»: Виктор Рыжаков стал худруком
По мнению Валерия Фокина, в последнее время сложилась трагическая ситуация, когда в театрах нет скамейки запасных, нет художественных руководителей, которые могли заменить ушедших мастеров старшего поколения, а 59-летний Рыжаков, будучи режиссером и имея опыт руководства, как раз может это сделать Закономерным назвал назначение худрук театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.
Происшествия
В Пензенской области задержан организатор борделя
В Пензенской области задержан находившийся в розыске организатор преступной группы, участники которой обвиняются в организации и содержании притонов, а также в вовлечении в занятие проституцией (в том числе несовершеннолетней).
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.